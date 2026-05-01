SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 9,434 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 190,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 792,45 CHF wert. Mit einer Performance von +79,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 766,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at