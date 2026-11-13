Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Profitable Thurgauer Kantonalbank-Investition? 13.11.2026 10:03:46

SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2021 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 93,458 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 308,41 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 12.11.2026 auf 174,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,08 Prozent.

Thurgauer Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 701,14 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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