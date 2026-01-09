Thurgauer Kantonalbank Aktie
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thurgauer Kantonalbank-Aktie 102,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,976 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 165,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,98 Prozent.
Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 650,14 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
