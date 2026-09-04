Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Thurgauer Kantonalbank-Investition
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Thurgauer Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Thurgauer Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 158,50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,309 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 028,39 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 03.09.2026 auf 163,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,84 Prozent gesteigert.
Der Thurgauer Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 652,07 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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