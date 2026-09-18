Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Lohnende Thurgauer Kantonalbank-Investition? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.09.2021 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 105,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Thurgauer Kantonalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,948 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,08 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 17.09.2026 auf 161,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,08 Prozent angewachsen.

Thurgauer Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 646,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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