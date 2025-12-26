SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 126,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,051 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 845,85 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 23.12.2025 auf 162,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,46 Prozent.

Der Marktwert von Thurgauer Kantonalbank betrug jüngst 650,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at