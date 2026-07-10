SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Thurgauer Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 155,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 64,309 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 575,56 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 09.07.2026 auf 180,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,76 Prozent erhöht.

Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 716,00 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at