Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lukrative Thurgauer Kantonalbank-Investition?
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Thurgauer Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,052 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 170,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,35 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 647,72 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thurgauer Kantonalbank
Analysen zu Thurgauer Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Thurgauer Kantonalbank
|170,00
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.