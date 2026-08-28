SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Thurgauer Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,052 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 170,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,35 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 647,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at