SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.03.2021 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 105,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 95,238 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 182,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 333,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 73,33 Prozent mehr wert.

Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 727,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

