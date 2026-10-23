SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Thurgauer Kantonalbank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Thurgauer Kantonalbank-Papier bei 90,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110,803 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (161,50 CHF), wäre die Investition nun 17 894,74 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 17 894,74 CHF, was einer positiven Performance von 78,95 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 637,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at