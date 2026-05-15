SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 152,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,658 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,42 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 13.05.2026 auf 180,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 719,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at