Thurgauer Kantonalbank-Performance 02.01.2026 10:03:55

SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 697,48 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 30.12.2025 auf 163,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 652,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Thurgauer Kantonalbank 174,00 0,58%

Thurgauer Kantonalbank 174,00 0,58% Thurgauer Kantonalbank

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

