SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 697,48 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 30.12.2025 auf 163,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 652,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at