Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Thurgauer Kantonalbank-Anlage im Blick 02.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Thurgauer Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 158,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 63,291 Thurgauer Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (156,00 CHF), wäre die Investition nun 9 873,42 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,27 Prozent vermindert.

Thurgauer Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 636,50 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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