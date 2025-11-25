TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit TX Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,688 TX Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 119,12 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,12 Prozent angewachsen.
Der TX Group-Wert an der Börse wurde auf 1,82 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TX Groupmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|183,60
|0,11%