SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit TX Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,688 TX Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 119,12 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,12 Prozent angewachsen.

Der TX Group-Wert an der Börse wurde auf 1,82 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at