TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Lohnendes TX Group-Investment? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TX Group-Aktien verdienen können.

Am 09.06.2023 wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 104,20 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,960 TX Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 127,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,65 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,65 Prozent erhöht.

Insgesamt war TX Group zuletzt 1,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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