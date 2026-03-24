TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Lukrative TX Group-Investition? 24.03.2026 10:03:41

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen TX Group-Einstiegs gewesen.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,870 TX Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 137,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 773,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,35 Prozent vermehrt.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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