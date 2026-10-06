TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Lohnende TX Group-Investition?
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren eingefahren
Die TX Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 65,703 TX Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 169,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 130,09 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 11,30 Prozent.
TX Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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