SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 143,60 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,964 TX Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 179,67 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 19.01.2026 auf 169,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 17,97 Prozent vermehrt.
TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
