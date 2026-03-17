SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die TX Group-Aktie an diesem Tag 111,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,898 TX Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 157,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,47 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 141,47 CHF, was einer positiven Performance von 41,47 Prozent entspricht.

TX Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at