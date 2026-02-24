SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen TX Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das TX Group-Papier an diesem Tag bei 73,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,366 TX Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 156,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 113,39 Prozent vermehrt.

TX Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at