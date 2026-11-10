TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Rentables TX Group-Investment? 10.11.2026 10:03:31

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren TX Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

TX Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die TX Group-Anteile bei 163,00 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,135 TX Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen TX Group-Anteile wären am 09.11.2026 1 134,97 CHF wert, da der Schlussstand 185,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +13,50 Prozent.

TX Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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