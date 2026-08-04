SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem TX Group-Papier statt. Der Schlusskurs der TX Group-Anteile betrug an diesem Tag 94,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105,820 TX Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 142,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 068,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TX Group belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at