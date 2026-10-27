TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Rentable TX Group-Investition?
|
27.10.2026 10:03:29
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der TX Group-Anteile betrug an diesem Tag 85,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 116,550 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 183,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 351,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,52 Prozent.
Der Börsenwert von TX Group belief sich jüngst auf 1,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TX Group
|
10:03
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.26
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.10.26
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.09.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu TX Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|195,40
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.