SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren TX Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der TX Group-Anteile betrug an diesem Tag 85,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 116,550 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 183,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 351,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,52 Prozent.

Der Börsenwert von TX Group belief sich jüngst auf 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at