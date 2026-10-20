SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren TX Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das TX Group-Papier an diesem Tag 199,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das TX Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,010 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (185,80 CHF), wäre das Investment nun 930,86 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 6,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at