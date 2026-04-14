TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Langfristige Performance 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in TX Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem TX Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die TX Group-Aktie bei 112,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,881 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 184,72 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 13.04.2026 auf 133,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,47 Prozent.

Der Börsenwert von TX Group belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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