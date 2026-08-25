TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Anlage im Blick
|
25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das TX Group-Papier bei 224,00 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,643 TX Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 598,21 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 24.08.2026 auf 147,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,02 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte TX Group einen Börsenwert von 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TX Group
|
26.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.08.26
|TX Group: Positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
25.08.26
|TX Group: positive development in the first half of 2026 (EQS Group)
|
18.08.26
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu TX Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|174,80
|0,46%