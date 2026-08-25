TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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TX Group-Anlage im Blick 25.08.2026 10:03:37

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in TX Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das TX Group-Papier bei 224,00 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,643 TX Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 598,21 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 24.08.2026 auf 147,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,02 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte TX Group einen Börsenwert von 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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