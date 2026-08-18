TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Profitable TX Group-Anlage?
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem TX Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 183,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,464 TX Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 149,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,49 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 18,25 Prozent.
Zuletzt verbuchte TX Group einen Börsenwert von 1,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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