TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Profitables TX Group-Investment?
|
26.05.2026 10:03:47
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 26.05.2016 wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 157,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das TX Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,333 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TX Group-Aktien wären am 22.05.2026 811,91 CHF wert, da der Schlussstand 128,20 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 18,81 Prozent.
Am Markt war TX Group jüngst 1,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TX Group
|
10:03
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.05.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI aktuell: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)