TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Profitables TX Group-Investment? 26.05.2026 10:03:47

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TX Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 26.05.2016 wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 157,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das TX Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,333 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TX Group-Aktien wären am 22.05.2026 811,91 CHF wert, da der Schlussstand 128,20 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 18,81 Prozent.

Am Markt war TX Group jüngst 1,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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