TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Investmentbeispiel
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TX Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 167,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das TX Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,880 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 700,60 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 22.06.2026 auf 128,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,99 Prozent vermindert.
Insgesamt war TX Group zuletzt 1,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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