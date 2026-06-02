TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Investition im Blick
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das TX Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die TX Group-Aktie bei 208,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das TX Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,962 TX Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 133,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 378,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,21 Prozent verringert.
Insgesamt war TX Group zuletzt 1,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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