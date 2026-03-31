TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Investmentbeispiel
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine TX Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 166,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 60,241 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 903,61 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 30.03.2026 auf 131,20 CHF belief. Mit einer Performance von -20,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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