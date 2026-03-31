SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine TX Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TX Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 166,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 60,241 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 903,61 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 30.03.2026 auf 131,20 CHF belief. Mit einer Performance von -20,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at