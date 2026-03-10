SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TX Group von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TX Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 196,20 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,968 TX Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 162,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 277,27 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,23 Prozent abgenommen.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

