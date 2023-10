SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in u-blox eingefahren

Vor Jahren in u-blox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.10.2020 wurde die u-blox-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,87 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die u-blox-Aktie investierten, hätten nun 1,790 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2023 gerechnet (75,30 CHF), wäre die Investition nun 134,77 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 536,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at