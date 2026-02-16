SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in u-blox von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in u-blox gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das u-blox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,471 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,53 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 13.02.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,53 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at