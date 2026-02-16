u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Frühe Investition
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in u-blox von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das u-blox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,471 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,53 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 13.02.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,53 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu u-blox AG
Analysen zu u-blox AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|u-blox AG
|147,80
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.