Rentable u-blox-Anlage? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in u-blox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das u-blox-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 100,53 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,947 u-blox-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 344,85 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 20.02.2026 auf 135,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

