u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Rentable u-blox-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das u-blox-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 100,53 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,947 u-blox-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 344,85 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 20.02.2026 auf 135,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!