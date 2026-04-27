u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Frühe Investition
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das u-blox-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,01 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,623 u-blox-Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 24.04.2026 2 124,72 CHF wert, da der Schlussstand 136,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,47 Prozent gesteigert.
u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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