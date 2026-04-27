u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen u-blox-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das u-blox-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,01 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,623 u-blox-Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 24.04.2026 2 124,72 CHF wert, da der Schlussstand 136,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,47 Prozent gesteigert.

u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu u-blox AG

mehr Nachrichten