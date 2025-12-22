u-blox Aktie
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 22.12.2024 wurde die u-blox-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das u-blox-Papier bei 69,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 u-blox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 509,38 CHF, da sich der Wert einer u-blox-Aktie am 19.12.2025 auf 135,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,09 Prozent gesteigert.
u-blox war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
