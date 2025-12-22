u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

u-blox-Investment im Blick 22.12.2025 10:04:06

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in u-blox gewesen.

Am 22.12.2024 wurde die u-blox-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das u-blox-Papier bei 69,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 u-blox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 509,38 CHF, da sich der Wert einer u-blox-Aktie am 19.12.2025 auf 135,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,09 Prozent gesteigert.

u-blox war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
