SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in u-blox gewesen.

Am 22.12.2024 wurde die u-blox-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das u-blox-Papier bei 69,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 u-blox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 509,38 CHF, da sich der Wert einer u-blox-Aktie am 19.12.2025 auf 135,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,09 Prozent gesteigert.

u-blox war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at