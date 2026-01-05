u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

u-blox-Investition 05.01.2026 10:03:53

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in u-blox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.01.2021 wurden u-blox-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der u-blox-Anteile betrug an diesem Tag 58,59 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,707 u-blox-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (135,00 CHF), wäre die Investition nun 230,43 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 230,43 CHF, was einer positiven Performance von 130,43 Prozent entspricht.

u-blox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

