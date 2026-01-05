u-blox Aktie
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 05.01.2021 wurden u-blox-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der u-blox-Anteile betrug an diesem Tag 58,59 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,707 u-blox-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (135,00 CHF), wäre die Investition nun 230,43 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 230,43 CHF, was einer positiven Performance von 130,43 Prozent entspricht.
u-blox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
