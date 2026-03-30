u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Profitable u-blox-Anlage?
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 5 Jahren verdient
u-blox-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die u-blox-Anteile bei 59,84 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,671 u-blox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 136,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,59 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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