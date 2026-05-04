SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in u-blox von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in u-blox-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.05.2016 wurde das u-blox-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren u-blox-Anteile an diesem Tag 180,45 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,416 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (134,80 CHF), wäre die Investition nun 7 470,07 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,30 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte u-blox einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at