SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Verlust hätte ein u-blox-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der u-blox-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 193,99 CHF wert. Bei einem u-blox-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,515 u-blox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (135,00 CHF), wäre die Investition nun 69,59 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at