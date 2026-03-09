u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Performance im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Verlust hätte ein u-blox-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der u-blox-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 193,99 CHF wert. Bei einem u-blox-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,515 u-blox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (135,00 CHF), wäre die Investition nun 69,59 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu u-blox AG
Analysen zu u-blox AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|u-blox AG
|153,80
|2,60%
