u-blox Aktie

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WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

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Rentables u-blox-Investment? 06.04.2026 10:03:47

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Verlust hätte ein u-blox-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in u-blox eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden u-blox-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 183,43 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die u-blox-Aktie investiert hat, hat nun 5,452 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der u-blox-Aktie auf 137,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 746,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,31 Prozent.

Der Börsenwert von u-blox belief sich jüngst auf 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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