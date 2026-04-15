SPI-Papier V-Zug-Aktie: So hoch ist die Dividende von V-Zug

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert V-Zug am 14.04.2026 eine Dividende in Höhe von 0,90 CHF beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Insgesamt wurde entschieden 5,78 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging die V-Zug-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 41,30 CHF aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf die V-Zug-Aktie erfolgt am 15.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem V-Zug-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Das V-Zug-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,13 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,83 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von V-Zug via SIX SX um 69,23 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -66,27 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

V-Zug- Dividendenprognose

Demzufolge würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,18 Prozent steigen.

Hauptdaten von V-Zug

Die Dividenden-Aktie V-Zug gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 0 EUR wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von V-Zug beträgt aktuell 39,64. Im Jahr 2025 erwirtschaftete V-Zug einen Umsatz von 567,450 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 1,06 CHF.

Redaktion finanzen.at