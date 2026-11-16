SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Gewinn hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in V-Zug-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden V-Zug-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des V-Zug-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 245,700 V-Zug-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 42,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 343,98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,44 Prozent zugenommen.

Am 25.06.2020 fand der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at