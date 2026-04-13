V-Zug Aktie

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WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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V-Zug-Anlage unter der Lupe 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 78,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,706 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 40,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509,53 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,05 Prozent verringert.

Die V-Zug-Aktie ging am 25.06.2020 an die Börse SWX. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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