V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Anlage unter der Lupe
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 78,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,706 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 40,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509,53 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,05 Prozent verringert.
Die V-Zug-Aktie ging am 25.06.2020 an die Börse SWX. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
14.04.26
|Annual General Meeting V-ZUG: Shareholders approve all proposals (EQS Group)
|
14.04.26
|Generalversammlung V-ZUG: Aktionäre genehmigen alle Anträge (EQS Group)
|
13.04.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.04.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu V-Zug
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
|40,25
|-2,54%