V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Lohnende V-Zug-Investition?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das V-Zug-Papier an diesem Tag bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das V-Zug-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,773 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 42,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 224,49 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,76 Prozent abgenommen.
V-Zug-Anteile wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des V-Zug-Papiers bei 72,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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