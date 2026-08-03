V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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Lohnende V-Zug-Investition? 03.08.2026 10:03:45

SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in V-Zug-Aktien gewesen.

Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das V-Zug-Papier an diesem Tag bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das V-Zug-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,773 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 42,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 224,49 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,76 Prozent abgenommen.

V-Zug-Anteile wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des V-Zug-Papiers bei 72,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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