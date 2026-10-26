V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Lukrative V-Zug-Anlage?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit V-Zug-Anteilen statt. Der Schlusskurs des V-Zug-Papiers betrug an diesem Tag 58,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 170,068 V-Zug-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 6 913,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 40,65 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,87 Prozent gesunken.
Der V-Zug-Börsengang fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das V-Zug-Papier bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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