V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Langfristige Anlage
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das V-Zug-Papier investiert hätte, befänden sich nun 107,527 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 4 408,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,91 Prozent.
V-Zug-Papiere wurden am 25.06.2020 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
