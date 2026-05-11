V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Anlage
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren verloren
Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,70 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 125,471 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 39,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 006,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,94 Prozent verringert.
Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der V-Zug-Aktie bei 72,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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