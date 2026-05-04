SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde die V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 68,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in V-Zug-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,535 V-Zug-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 39,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 578,49 CHF wert. Mit einer Performance von -42,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines V-Zug-Anteils bei 72,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at