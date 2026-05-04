V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Profitables V-Zug-Investment?
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 68,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in V-Zug-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,535 V-Zug-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 39,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 578,49 CHF wert. Mit einer Performance von -42,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines V-Zug-Anteils bei 72,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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